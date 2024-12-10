شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر.. إغلاق على هبوط 5 جنيهات وعيار 21 سجل 3775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية مساء أمس الإثنين 9-12-2024 الآن في سوق الصاغة بمستهل تعاملات الأسبوع على هبوط بحوالي 3 جنيهات، وذلك عقب تراجعات في سعر أوقية الذهب العالمية، ومن المنتظر متابعة الأسعار الجديدة خلال ساعات، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر أمس الإثنين

عيار 24 يسجل 4317 جنيها.

عيار 21 يسجل 3775 جنيها.

عيار 18 يسجل 3237 جنيها.

الجنيه الذهب 30200 جنيه.

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من قرار البنك المركزي الصيني باستئناف مشترياته من الذهب بع توقف استمر 6 أشهر، هذا بالإضافة إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في سوريا وكوريا الجنوبية.

ارتفع سعر الذهب المحلي اليوم بشكل ملحوظ ليستكمل الارتفاع الذهب بدأه هذا الأسبوع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تزايد الطلب على الذهب في ظل التطورات الجيوسياسية المحيطة بمصر بعد سقوط النظام الحاكم في سوريا.

بالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم إلا أنه يظل داخل نفس نطاق التداولات العرضي الذي يتحكم في حركة السعر منذ قرابة أسبوعين، وسيتحدد اتجاه الذهب مع اختراق مستوى المقاومة 2670 دولارا للأونصة أو مستوى الدعم 2600 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، بعد أن حصل على الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ليتمكن من الاستفادة من هذا الزخم ويتجاوز المستوى 3750 جنيها للجرام بسهولة ليتداول حالياً تحت المستوى 3800 جنيه للجرام، واختراق هذا المستوى يدفعه إلى قمته الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.