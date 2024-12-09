شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإغلاق اليوم.. أبرز نتائج البورصة المصرية بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

مؤشرات الأسهم المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه.ووصل إلى مستوى 2.281 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 35 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.18 % ليصل لمستوى 31005.12 نقاط.كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.62 % ليبلغ مستوى 8533.73 نقطة.وهبط مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.49 % ليصل إلى مستوى 11742.74 نقطة.