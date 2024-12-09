شكرا لقرائتكم خبر عن 650 مليون دولار صادرات مستهدفة للحرف اليدوية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، عن استهداف المجلس وصول صادرات الصناعات إلى 650 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات المقبلة.

وقال إن المجلس خلال الفترة المقبلة سيعلن رؤيته حول عدد الحرفيين والعائد على الاستثمار في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وعلى جانب آخر أشار إلى أن القطاع استطاع تصدير مستحضرات التجميل يدوية الصنع إلى الصين ويتم حاليا تطوير بعض تلك المنتجات منها اللوف من جريد النخيل وغيرها من اجل تلبية متطلبات المستهلكين في الاسواق المستهدفة، لافتا إلى أن الصين رغم كونها أحد المنافسين في الصناعات اليدوية إلا أنها من الأسواق الضخمة المستهدفة نظرا لأن بها قوة شرائية 1.5 مليار نسمة.

وأضاف العيسوي خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس اليوم، أنه تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وتتمثل في " الريادة الصناعية والتنمية المستدام، خدمة المجتمع، حماية الإبداع والتراث، البحث والإبداع".

وعن الاسواق الأفريقية المستهدف التصدير إليها، أوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجه التصدير لأفريقيا خاصة فيما يتعلق باللوجيستيات والشحن وضمان الصادرات، ورغم ذلك فهناك بعض الأسواق مثل اوغندا وزامبيا يتم التصدير لها خاصة فيما يتعلق بالأثاث الحرفي والتراثي مثل الأرابيسك وغيرها.

وعلى جانب آخر طالب العيسوي بضرورة اعادة النظر في دعم المعارض بالنسبة لقطاع الحرف اليدوية وأن يتم دفع تلك المخصصات أيا كانت نسبتها بحيث يساعد الشركات على المشاركة في المعارض لزيادة الترويج، وأيضا اعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة