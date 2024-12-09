شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتا" تستفيد من خسارة "تيك توك" وتحاول اقتناص حصتها السوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيدت محكمة استئناف قانونًا من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" مالكة تطبيق وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" على بيع تطبيق الفيديو القصير الشهير أو حظره في أمريكا، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. ماذا يعني حظر "تيك توك"؟ لا يحظر القانون تيك توك على وجه التحديد ولكنه يمنع متاجر التطبيقات مثل متجر تطبيقات "آبل" أو متجر "جوجل بلاي" التابع ل"جوجل" من توزيعه ما لم تتخلص بايت دانس من الشبكة الاجتماعية.

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ورغم أن القرار يمثل انتكاسة لتيك توك، إلا أنه ليس نهاية القصة فمن المتوقع أن تستأنف بايت دانس القانون أمام المحكمة العليا التي ستتخذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة.

وإذا تم تمرير القانون في النهاية، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قوية لمنشئي محتوى تيك توك والمعلنين ومستخدمي التطبيق البالغ عددهم 170 مليونًا. "ميتا" أكبر مستفيدة لكن شركة واحدة ستستفيد بلا شك من حظر تيك تيك وهي شركة "ميتا" التابعة للملياردير مارك زوكربيرج.

لا تعد شركة التكنولوجيا العملاقة أكبر منافس لـتيك توك فحسب بل إنها أيضًا أقرب تطبيق اجتماعي رئيسي بقاعدة مستخدمين ومجموعة ميزات مماثلة.

صممت ميتا ميزة ريلز التي تحدث عنها زوكربيرج مرارًا خلال بيانات أرباح الشركة كوسيلة لعرقلة صعود تيك توك. محاكاة "ميتا" لـ"تيك توك" قدم إنستجرام ميزة ريلز في عام 2020 مما جعلها وسيلة للمستخدمين لاستكشاف المزيد من المحتوى المتاح على تطبيق مشاركة الصور والفيديو.

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ومنذ ذلك الحين استخدمت ميتا الذكاء الاصطناعي لتعديل موجز التوصيات الخاص بها بشكل أكبر مما يجعل ريلز أكثر جاذبية ويضمن للمستخدمين ليس فقط تجربة الميزة ولكن أيضًا الاستمرار في التمرير عبر مقطع فيديو تلو الآخر تمامًا كما يفعل على تيك توك.

تؤتي هذه الخطوات ثمارها أيضًا فخلال بيانات أرباح الربع الأول لشركة ميتا في أبريل المنصرم من العام الجاري 2024، قال زوكربيرج إن استخدام ريلز يشكل 50% من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على انستجرام.

وخلال مكالمة أرباح الربع الثالث للشركة في أكتوبر قالت المديرة المالية سوزان لي إن 60% من توصيات ريلز تأتي من محتوى أصلي وهو ما يجعل الناس يبقون ويستمرون في التمرير. استثمار أرباح "ميتا" لا تكشف ميتا عن مقدار الإيرادات الذي يساهم بها ريلز في صافي أرباح الشركة لكن لي ذكرت سابقًا أن الميزة تساهم بشكل إيجابي في إجمالي إيرادات ميتا.

ومع الأداء الجيد لـلريلز من المرجح أن ينتقل منشئو محتوى تيك توك إلى الخدمة إذا تم حظر التطبيق الذي يختارونه في النهاية في الولايات المتحدة ثم يتبع المستخدمون الذين يتابعون المبدعين حذوهم والمعلنين معهم مما يساعد في النهاية على تعزيز إيرادات ميتا.

خلال ذلك ومع الحكم على تيك توك عمل هذا على تحفيز القيم لشركة ميتا حيث قفزت أسهمها بنسبة 2% يوم الجمعة.

من المؤكد أن ميتا ليست المنافس الوحيد لـتيك توك التي قد تستفيد إذا تم حظر التطبيق فيمكن أن يحصل يوتيوب شورتس أيضًا على حصة أكبر من السوق مما قد يجلب المزيد من أموال الإعلانات إلى خدمة الفيديو القصيرة المملوكة لشركة "جوجل". قانون حظر "تيك توك" نشأ الجدل حول قانون حظر تيك توك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بالشركة الأم بايت دانس وعلاقاتها بالحكومة الصينية.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تكون الحكومة الصينية تقوم على إجبار تيك توك على التجسس على المستخدمين الأمريكيين أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية المؤيدة للصين.

ونفت شركة تيك توك الاتهامات، ولم تقدم الولايات المتحدة أي دليل مباشر على أن الحكومة الصينية تستخدم التطبيق بنشاط لمراقبة قاعدة مستخدميها.