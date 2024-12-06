شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر RTS.. تعرف على نتائج بورصة موسكو اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 25.69 نقطة، ما نسبته 1.03%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2511.31 نقطة.وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر RTS مرتفعا بمقدار 14.02 نقطة، أي بنسبة 1.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 765.22 نقطة.