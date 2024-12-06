الاقتصاد

ارتفاع مؤشر RTS.. تعرف على نتائج بورصة موسكو اليوم الخميس

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واس - موسكو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر RTS.. تعرف على نتائج بورصة موسكو اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 25.69 نقطة، ما نسبته 1.03%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2511.31 نقطة.
وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر RTS مرتفعا بمقدار 14.02 نقطة، أي بنسبة 1.87%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 765.22 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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