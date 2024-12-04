شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر: زيادة عدد المنشآت الفندقية لـ1284 وعدد الغرف إلى 228 ألفا و146 غرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عن زيادة عدد المنشآت الفندقية إلى 1284 منشأة فندقية، بطاقة استيعابية 228 ألف و146 غرفة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال عامر، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"؛ نسير بنسب نمو غير مسبوقة فيما يتعلق بزيادة الغرف الفندقية في مصر، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل. فمنذ العام بداية الجاري على سبيل المثال بالنسبة لحجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر سواء ثابتة أو عائمة، وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) آلاف فرص العمل المباشرة، والغير مباشرة.

وعن المحافظات أو المقاصد السياحية التي يتم التركيز عليها لزيادة المنشآت الفندقية والسياحية بها، وكيف يتم تحديدها، قال إنه يتم تحديدها بناء على الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة، وبناء على رؤية وزير السياحة والآثار، تم تحديد المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حاليًا، ويتمتع بها المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة وهي؛ السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، بناء على تلك الاستراتيجية يتم تحديد الأماكن المستهدفة فعلى سبيل المثال إن كنا نتحدث عن السياحية الترفيهية فتكون جنوب سيناء والبحر الأحمر وحديثًا منطقة الساحل الشمالي، والثقافية في الأقصر وأسوان، وهكذا، والمنشآت الفندقية الجديدة التي تحدث عنها الجزء الأكبر منها في البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالي والأٌقصر وأسوان بجانب بعض المنشآت الفندقية الجديدة في القاهرة.

قال؛ على سبيل المثال المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والأهرامات تشهد حاليًا إنشاء فنادق جديدة، وأخرى يتم زيادة طاقتها الاستيعابية، فهذه المنطقة ستكون أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العالم بعد افتتاح المتحف الكبير وبالتالي يجب أن يكون بها طاقة فندقية تستوعب زيادة عدد السياح الراغبين في الإقامة بهذه المنطقة.