ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 71.92 دولارا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بدعم من بيانات اقتصادية صينية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.1 % إلى 71.92 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.09 دولارات للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.1 %.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعا بسيطا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيرا في الظهور.

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