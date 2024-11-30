شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 36 مليار جنيه.. اعرف نتائج البورصة المصرية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

نتائج البورصة المصرية

التداول بالبورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.هذا وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق نحو 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% مسجلًا 30242.13 نقطة.وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.77% ليصل إلى 8275.86 نقطة.وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد 1.24% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 11379.84 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 320.3 مليار جنيه.هذا وبلغت كمية التداول نحو 5.058 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 466 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.