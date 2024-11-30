الاقتصاد

خسائر بـ 36 مليار جنيه.. اعرف نتائج البورصة المصرية في أسبوع

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 36 مليار جنيه.. اعرف نتائج البورصة المصرية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.
هذا وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق نحو 36 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.

نتائج البورصة المصرية

وتراجع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.27% مسجلًا 30242.13 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.77% ليصل إلى 8275.86 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد 1.24% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 11379.84 نقطة.

التداول بالبورصة المصرية

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 320.3 مليار جنيه.
هذا وبلغت كمية التداول نحو 5.058 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 466 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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