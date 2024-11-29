شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية في رابع أسبوع بشهر نوفمبر.. 4 شركات ترتفع بنسبة تفوق 15% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 4 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال رابع أسبوع في شهر نوفمبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بنسبة 15.52% ليصل إلى مستوى 3.200 جنيه.

2- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 17.42% ليصل إلى مستوى 188.300 جنيه.

3- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 18% ليصل إلى مستوى 34.160 جنيه.

4- دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 34.62% ليصل إلى مستوى 82.780 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.