شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رائد بن أحمد رئيسا لمجلس إدارة «علم».. ورائد إسماعيل نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة علم الذي انتخب من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 05-02-1446هـ الموافق 04-11-2024م للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 25-11-2024م لمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 24-11-2028م، تعيين رائد بن أحمد رئيسا لمجلس الإدارة، ورائد إسماعيل نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان المجلس، إذ جاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة فارس الحميد، وبعضوية كل من: د. عصام الوقيت، ورائد إسماعيل، وم. ثامر الحربي، وعبدالله السالم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة: عبدالله السالم، وعضوية كل من: د. خالد الغنيم، وفارس الحميد، وشهد عطار، وفهد السعود.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة د. عصام الوقيت، وعضوية الشيهانة العزاز، ود. خالد الغنيم.
وقرر المجلس تعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووافق المجلس على تشكيل لجان المجلس، إذ جاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة فارس الحميد، وبعضوية كل من: د. عصام الوقيت، ورائد إسماعيل، وم. ثامر الحربي، وعبدالله السالم.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة: عبدالله السالم، وعضوية كل من: د. خالد الغنيم، وفارس الحميد، وشهد عطار، وفهد السعود.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة إدارة المخاطر برئاسة د. عصام الوقيت، وعضوية الشيهانة العزاز، ود. خالد الغنيم.
وقرر المجلس تعيين أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.