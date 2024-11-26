شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. أكثر مدينة يسكنها المليارديرات على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

عدد المليادريرات في نيويورك

الثروة المليارية

تعداد المليارديرات 2024

الدمام - شريف احمد - تتمتع مدينة المال والأعمال في كل أمريكا ومن بين الأبرز في العالم، مدينة نيويورك بأكبر عدد من المليارديرات على مستوى العالم، في حصيلة لا يبدوا أنها ستتضاءل قريبًا، وفق ما ذكر موقع دايلي راب.وصل عدد المليارديرات في نيويورك وحدها إلى 144 مليارديرًا في رقم ضخم على مدينة واحدة حيث أن الرقم لا يشمل من لديه مليار واحد أو قريبًا منه بل من تجاوز هذا الرقم بعدة أرقام.يأتي ذلك في وقت لا ينتشر فيه أثرياء العالم في مدن كثيرة بل في عدد محدود من المدن والدول حيث يعيش نحو 30% من أغنى أغنياء العالم في 15 مدينة فقط.بينما يزيد عدد الأثرياء من ذوي الثروة المليارية في أمريكا يتراجع هذا العدد في الاقتصاد الثاني عالميًا حيث أدت التحديات الاقتصادية في الصين إلى انخفاض عدد المليارديرات في مراكز الثروة الرئيسية الثلاثة.بحسب أحدث تقرير "تعداد المليارديرات 2024" الذي أعدته شركة "ألتراتا" فإن عدد الأثرياء بثروات تتجاوز المليار والذين تبلغ ثرواتهم 50 مليار جنيه إسترليني على الأقل ارتفع بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.

ويبلغ عدد هؤلاء الأفراد من ذوي الثروات المليارية الآن 3323 مليارديرًا.

أكبر مدن المليارديرات حول العالم

زيادة أعداد المليارديرات

مليارديرات جدد

وقال تقرير شركة "ألتراتا" أنه خلال هذه الفتر زاد حجم ثروات المليارديرات بنسبة 9%.اقرأ أيضاً: أين تقع أهم الملاذات الضريبية في أوروبا.. وكيف تجذب الأثرياء؟ووفقًا لشبكة "بيزنس إنسايدر" تبلغ هذه الثروات الآن 11.6 تريليون جنيه إسترليني.من بين جميع المدن حول العالم، سجلت نيويورك أكبر زيادة في عدد سكانها من أصحاب المليارات ففي الوقت الحالي يقيم في المدينة 144 مليارديرًا بزيادة تسعة مليارديرات عن العام الماضي.وتحتل هونج كونج المرتبة الثانية بـ 107 بليونيرًا رغم أنها خسرت خمسة منهم في عام 2023.اقرأ أيضاً: زوكربيرج ينضم لأصحاب الـ200 مليار وتوقعات بزيادة أكبر في ثروتهواكتسبت سان فرانسيسكو (87) ولندن (78) ثلاثة مليارديرات جدد لكل منهما.وتكمل موسكو المراكز الخمسة الأولى بعد أن أضافت مليارديرًا جديدًا ليبلغ إجمالي عدد المليارديرات فيها الآن 77 بليونيرًا.وقد زادت أعداد البيونيرات في أغلب المدن التي احتلت المراتب الأولى حيث سجلت مدينتا نيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة أقوى نمو.ووفقاً لمجلة "روب ريبورت" فإن الرياح المعاكسة التي تؤثر على الاقتصاد الصيني أدت إلى انخفاض أعداد المليارديرات في أكبر ثلاثة مراكز للثروة في الصين وهي: بكين وشنتشن وهانجتشو، وكذلك في هونج كونج.اكتسبت لوس أنجلوس الواقعة في غرب الولايات المتحدة خمسة مليارديرات جدد ليبلغ مجموعهم الآن 62 مليارديرًا أما العاصمة الصينية فقد فقدت اثنين من أعضاء النخبة وتراجعت إلى المركز السابع.وفي الوقت الحاضر يعيش هناك 60 مليارديراً.وقد سُجِّلت أكبر نسبة زيادة في عدد المليارديرات الجدد (15.9%) في الهند ويعيش في الهند الآن 304 من أغنى أغنياء العالم منهم 40 في مومباي.