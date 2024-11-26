شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءة.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبه لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 وذلك في خطوات محددة. يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية - صورة الرقم القومى للزوج والزوجة - صور شهادات ميلاد الأبناء - إيصال مرافق - شهادة دحل - صورة من عقد ايجار الوحدة - قيد عائلى مميكن - قسيمة زواج مميكنة - برنت تأمينات إن وجد



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