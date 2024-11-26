الاقتصاد

تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5

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القاهرة - سامية سيد - في إطار الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقراءة.. نقدم خدمة جديدة للتعرف علي الأوراق المطلوبه لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 وذلك في خطوات محددة.

يجب أن يتضمن ملف العميل الأوراق التالية

-       صورة الرقم القومى للزوج والزوجة

-       صور شهادات ميلاد الأبناء

-       إيصال مرافق

-       شهادة دحل

-       صورة من عقد ايجار الوحدة

-       قيد عائلى مميكن

-       قسيمة  زواج مميكنة

-       برنت تأمينات إن وجد


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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