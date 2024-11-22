شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب قلق تصاعد الصراع الروسى - الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة اليوم الجمعة نهاية تداولات الأسبوع متجهة لتحقيق ارتفاع أسبوعي بأكثر من 4% والذي يعد أقوى أداء منذ أواخر سبتمبر الماضي ، حيث تصاعد حدة الصراع الروسي - الأوكراني .

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفاعًا بمقدار 17 سنتًا (أو بنسبة 0.2%) ليصل إلى 74.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 20 سنتًا (أو بنسبة 0.3%) ليصل إلى 70.30 دولار للبرميل.



وذكرت منصة "إنفستنج" الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية أن المخزونات المتزايدة للخام الأمريكي والبنزين بالإضافة إلى التوقعات بشأن توافر الإمدادات العام المقبل حدت من ارتفاع الأسعار.



ويأتي ذلك بعد أن صعدت روسيا الهجوم في أوكرانيا بعد أن سمحت بريطانيا والولايات المتحدة لـ كييف ضرب موسكو بأسلحتها.

وصرح بوتين أمس بأن بلاده أطلقت صاروخًا باليستيا على أوكرانيا محذرا من نشوب صراع عالمي، ما أثار مخاطر تعطل إمداد النفط من الدولة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.



وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق الشهر الجاري أنها أنتجت نحو 9 ملايين برميل من النفط يوميا، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بحملتها العسكرية على أوكرانيا وقيود الإمدادات من جانب مجموعة تحالف "أوبك +".



ويتوقع بعض المحللين ارتفاعا جديدا في مخزونات النفط الأمريكية في البيانات الصادرة خلال الاسبوع المقبل ، وكانت الصين التي تعد أكبر مستورد للخام في العالم ، و قد أعلنت أمس إجراءات من أجل تعزيز التجارة، بما في ذلك توفير الدعم لواردات منتجات الطاقة، وسط قلق إزاء تهديدات الرئيس الأمريكي المتنتخب، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية.