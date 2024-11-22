شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد هبوط بحوالى 3 جنيهات وفق بيانات بورصة الدواجن، ويسجل سعر الكيلو 66 جنيها تسليم أرض المزرعة وفى مناطق يصل 67 جنيها وسط فروق طفيف من مزرعة إلى أخرى.

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 جنيها إلي 85 جنيهاً وفق كل محافظة، كما يتم تسعير البانية والوراك وغيرها وفق كل تاجر.

وسجل سعر الفراخ الساسو 88 و87 جنيها بالمزرعة خلال تعاملات اليوم كما استقر سعر الكتكوت الابيض 36 جنيها والكتكوت الساسو 18 جنيهاً وهو ما يساهم في استقرار الأسواق.

واستقرت أسعار البيض الأبيض في الأسواق للمستهلكين ليصل سعر الكرتونة 150 جنيهًا والبلدي 135 جنيهًا و 150 جنيهًا للبيض الأحمر.