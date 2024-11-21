شكرا لقرائتكم خبر عن هذه هي الاقتصادات الأكبر والأسرع نمواً في العالم بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من بين أكبر عشر اقتصادات في العام المقبل ستكون 5 في أوروبا 3 في آسيا و 2 في الأمريكيتين. وقال محللون إن معظم هذه الاقتصادات تقع ضمن نطاق بلدان مجموعة السبع على وجه التحديد ذات النصيب المرتفع للفرد في الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالدولار الأمريكي. وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة أكبر 5 اقتصادات المتوقعة لعام 2025 وفق ما ذكرته منصة فاوكس إيكونوميكس، كالآتي: الولايات المتحدة يعد الناتج المحلي الإجمالي الأكبر في العالم هو لأمريكا والبالغ 30.4 تريليون دولار أمريكي ووفق ذلك تبلغ قيمته أكثر من ربع الناتج العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وعلاوة على ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو من بين أعلى المعدلات في العالم بهيكل اقتصاد متنوع تهيمن فيه صناعة التكنولوجيا.

ويفتخر القطاع المالي الذي يقع مركزه في نيويورك بأقوى أسواق رأس المال في العالم. الصين يصل الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 بنحو 19.6 تريليون دولار أمريكي ليكونم ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم بما قيمته نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وهو مدعوم بالاستثمار والتصنيع الذي يقوده التصدير.

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تُعرف الصين باسم "مصنع العالم"، وهي المنتج الرائد للإلكترونيات والآلات والمنسوجات ألمانيا في ثالث الترتيب العالمي يعد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعام 2025 هو الأكبر في أوروبا وفي الصدارة الدولية بـ 5.0 تريليون دولار.

تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا ورغم أن الخدمات هي القطاع الاقتصادي الرئيسي فإن ألمانيا تتمتع أيضًا بقاعدة صناعية قوية حيث يبلغ حجم قطاع التصنيع ضعف حجم قطاع الصناعات التحويلية في اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى الأخرى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: مع اقتراب 2025.. من الفائزون والخاسرون في سوق السلع هذا العام؟ اليابان يصل الناتج المحلي الإجمالي لليابان لعام 2025 إلى 4.4 تريليون دولار وهو ما يقول بإن الاقتصاد الياباني على الرغم من أنه لا يزال رابع أكبر اقتصاد في العالم قد تراجعت أهميته منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث كان في تلك المرحلة ثاني أكبر اقتصاد ويقترب من الولايات المتحدة في المرتبة الأولى. الهند يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند لعام 2025 إلى 4.3 تريليون دولار، حيث تضاعف حجم النمو أكثر من الضعف خلال العقد الماضي.

وعلى النقيض من العديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى، لا تمتلك الهند قطاع تصنيع ضخم على الرغم من مبادرة الحكومة الأخيرة "صنع في الهند" بل إن ناتج الخدمات هو المحرك للناتج المحلي الإجمالي التوقعات المستقبلية لأكبر اقتصادات العالم ومن المرجح أن تصبح قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم أكثر تنوعا في العقود المقبلة وسوف ينخفض عدد اقتصادات مجموعة السبع في حين قد تنضم الأسواق الناشئة مثل البرازيل وإندونيسيا والمكسيك إلى الطبقة العليا.

من المتوقع أن تكون الهند أسرع اقتصاد نموًا بين دول مجموعة العشرين بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % لعام 2024.

جاء بعد الهند إندونيسيا في المركز الثاني بنسبة نمو بــ5 % بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بمعدل نمو اقتصادي قدره 4.8 %. تصدر الهند للاقتصادات الأسرع نمواً وبعد إصدار التصنيف في قمة مجموعة العشرين في البرازيل: "تتصدر الهند مجموعة العشرين بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % متوقع لعام 2024 ما يسلط الضوء الإنجاز الضوء على اقتصاد الهند القوي ويظهر مرونتها ونموها السريع وسط التحديات العالمية".

واحتلت روسيا المرتبة الرابعة في القائمة بمعدل نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 % تليها البرازيل، الدولة المضيفة للقمة (3 %) في المركز الخامس.

وقد انضمت فرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فئة النمو البطيء بنسبة 1.1% في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيطاليا بوتيرة أبطأ بنسبة 0.7%، تليها اليابان بنسبة 0.3%.