شكرا لقرائتكم خبر عن «لومي» توقع عقدا مع «تحكم» لتقديم خدمات تأجير 1189 مركبة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.