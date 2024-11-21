شكرا لقرائتكم خبر عن «لومي» توقع عقدا مع «تحكم» لتقديم خدمات تأجير 1189 مركبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لومي للتأجير خطاب التزام بالترسية والتوريد، أمس، وذلك لتقديم خدمات تأجير المركبات، بناءً على العقد القائم بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني "تحكم".
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2023م، وذلك وفقًا لأوامر الشراء التي ستصدر بشكل دوري من قبل شركة تحكم.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تشمل: تقديم خدمات تأجير عدد (1189) مركبة حسب جدول التسليم المرفق بخطاب الالتزام، ووفقًا لأوامر الشراء التي ستصدر بشكل دوري من قبل شركة تحكم خلال الفترة القادمة.
ويخضع خطاب الالتزام وأوامر الشراء وجميع الترتيبات الزمنية والمراحل التنفيذية لأحكام وشروط الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الشركة وشركة تحكم.
وتُحدد مدة تأجير كل مركبة وفقًا لجدول الكميات المشار إليه بخطاب الالتزام. فيما وتنتهي المدة الإيجارية لكل مركبة مع انتهاء الاتفاقية الإطارية في منتصف عام 2027.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابياً على القوائم المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة لعام 2023م، وذلك وفقًا لأوامر الشراء التي ستصدر بشكل دوري من قبل شركة تحكم.
وأضافت أن تفاصيل العقد، تشمل: تقديم خدمات تأجير عدد (1189) مركبة حسب جدول التسليم المرفق بخطاب الالتزام، ووفقًا لأوامر الشراء التي ستصدر بشكل دوري من قبل شركة تحكم خلال الفترة القادمة.
ويخضع خطاب الالتزام وأوامر الشراء وجميع الترتيبات الزمنية والمراحل التنفيذية لأحكام وشروط الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الشركة وشركة تحكم.
وتُحدد مدة تأجير كل مركبة وفقًا لجدول الكميات المشار إليه بخطاب الالتزام. فيما وتنتهي المدة الإيجارية لكل مركبة مع انتهاء الاتفاقية الإطارية في منتصف عام 2027.
وتوقعت أن ينعكس الأثر إيجابياً على القوائم المالية ابتداءً من الربع الأول من عام 2025م.