شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد زراعى: الصادرات الزراعية المصرية تعيش قصة نجاح كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن الصادرات الزراعية المصرية تعيش قصة نجاح منذ جائحة كورونا، وحققت أرقاما كبيرة هذا العام خلال 10 أشهر تجاوزنا 7 مليون طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحجر الزراعى يمثل خط الدفاع الرئيسى على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم افتتاح أسواق جديدة فى دول تشيلى واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكندا والصين واليابان والعديد من الأسواق.

وأكد أشرف كمال، أن هذا الأمر له أثر كبير فى العمل على سد العجز فى ميزان المدفوعات وزيادة الأرصدة من العملة الصعبة، فضلا عن أن الصناعات التصديرية هى صناعات مكثفة للعمالة وتساهم فى مشكلة حل البطالة بشكل كبير، وتعمل على زيادة نسبة تشغيل الشباب.