شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على دراسة تحريك أسعار الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة مبدئية لرفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول. وأكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة.

جاء الإعلان خلال جلسة الجيل الخامس التي تم تنظيمها على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الخبراء وقادة صناعة التكنولوجيا.

الجلسة شهدت حضور ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، وأحمد يحيى، رئيس وحدة التكنولوجيا المالية بشركة إي آند، بالإضافة إلى محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لجلشركة المصرية للاتصالات.

وفي سياق متصل، أشار شمروخ إلى أن القرار جاء في إطار الضغوط التي تواجهها شركات الاتصالات بسبب تزايد تكاليف التشغيل، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستهلكين.

يُعد معرض Cairo ICT 2024 من أبرز الأحداث التكنولوجية في المنطقة، ويجمع قادة الصناعة والخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والمعرض الذي يعقد في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، يشهد حضورًا كبيرًا من الشركات العالمية والمحلية في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النقاشات المستفيضة حول التقنيات المستقبلية التي ستساهم في تشكيل الاقتصاد الرقمي في المنطقة.