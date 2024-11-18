شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات شراء طاقة بقيمة 15 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور، اليوم، اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" لمشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة وهما مشروع محطة الرماح - 1 ومشروع محطة النعيرية - 1 والواقعتان في منطقتي الرياض والشرقية بالسعودية على التوالي وبقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميجاواط لكل محطة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية أكوا باور 35% في كل مشروع، فيما يعد كل من الشركة السعودية للكهرباء وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.
وقالت الشركة إن قيمة المشروع تقدر بنحو 15 مليار ريال، فيما تبلغ مدة المشروع 25 عاما لكل اتفاقية.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع، تشمل: تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل ابتداءً من النصف الثاني من عام 2028.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ ملكية أكوا باور 35% في كل مشروع، فيما يعد كل من الشركة السعودية للكهرباء وكيبكو شريكين في كلا المشروعين.
وقالت الشركة إن قيمة المشروع تقدر بنحو 15 مليار ريال، فيما تبلغ مدة المشروع 25 عاما لكل اتفاقية.
وأوضحت أن تفاصيل المشروع، تشمل: تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المركبة.
وتوقعت أن يتضح الأثر المالي للتشغيل ابتداءً من النصف الثاني من عام 2028.