شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي» توقع عقدا لإنتاج مسلسل تليفزيوني بـ52.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، عقد خدمات إنتاج بين شركة إم بي سي استوديوز بروجيكتس السعودية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة، وهي طرف ذو علاقة، وذلك لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ14.118 مليون دولار، ما يعادل 52.9 مليون ريال.
وأضافت أن إبرام العقد لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني، والذي سيتكون من 250 حلقة، وسيبدأ تسليم الحلقات خلال عام 2025م.
وتبدأ مدة العقد من تاريخ توقيعه وتستمر حتى تاريخ تسليم جميع الحلقات والمخرجات الأخرى كما هو موضح في العقد.
وسينعكس الأثر المالي للعقد في النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
والأطراف ذات العلاقة هي: شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة تعد طرف ذو علاقة للشركة باعتبار أنها مملوكة بنسبة 90% لشركة آرا الدولية القابضة التي تعود ملكيتها بالتساوي بنسبة 50% لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة وشركة الاستدامة القابضة (من كبار المساهمين في الشركة).
وأفادت بأن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ14.118 مليون دولار، ما يعادل 52.9 مليون ريال.
وأضافت أن إبرام العقد لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني، والذي سيتكون من 250 حلقة، وسيبدأ تسليم الحلقات خلال عام 2025م.
وتبدأ مدة العقد من تاريخ توقيعه وتستمر حتى تاريخ تسليم جميع الحلقات والمخرجات الأخرى كما هو موضح في العقد.
وسينعكس الأثر المالي للعقد في النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
والأطراف ذات العلاقة هي: شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة تعد طرف ذو علاقة للشركة باعتبار أنها مملوكة بنسبة 90% لشركة آرا الدولية القابضة التي تعود ملكيتها بالتساوي بنسبة 50% لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة وشركة الاستدامة القابضة (من كبار المساهمين في الشركة).
وأفادت بأن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية.