شكرا لقرائتكم خبر عن 71.24 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، لكن القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود في الصين، وتوقعات بفائض عالمي من النفط أثر على الأسواق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 71.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 67.11 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وانخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بسبب بيانات ضعيفة من الصين وبعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في عام 2025 حتى إذا ظلت التخفيضات من مجموعة أوبك بلس قائمة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي تراجعا 4.6 % في استهلاك المصافي من الخام في الصين في أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتزامن ذلك مع تباطؤ نمو إنتاج المصانع في البلاد الشهر الماضي.



