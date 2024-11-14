أسعار النفط تغلق على ارتفاع عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية في ختام تعاملات اليوم، بعد يوم من اقترابها من أدنى مستوى في أسبوعين بسبب خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول” أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط .

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، أو 0.54 بالمئة عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.46 بالمئة، إلى 68.43 دولار.

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