شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأثر الاتحاد الأوروبي بتعريفات ترامب الجمركية المتوقعة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعيدًا عن ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا، فإن فرض تعريفة جمركية محتملة بنسبة 10% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي المصدرة إلى الولايات المتحدة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير أيضًا على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حيث تمثل الولايات المتحدة حصة كبيرة من إجمالي الصادرات، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية. وعيد ترامب لأوروبا تسلط يورونيوز بيزنس الضوء عن كثب على حصة الولايات المتحدة في الصادرات لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال دونالد ترامب الفائز بالرئاسة الأمريكية قبل وقت قصير من الانتخابات: "إنهم [دول الاتحاد الأوروبي] لا يأخذون سياراتنا. إنهم لا يأخذون منتجاتنا الزراعية. إنهم يبيعون ملايين وملايين السيارات في الولايات المتحدة. سوف يضطرون إلى دفع ثمن باهظ". خيارات أوروبا للتعامل مع ترامب بعد فوزه، يدرس الاتحاد الأوروبي خياراته لمعالجة فرض تعريفة جمركية محتملة بنسبة 10% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي المصدرة إلى الولايات المتحدة وهو الاقتراح الرئيسي لحملة إعادة انتخاب ترامب في عام 2024. أكثر الدول الأوروبية المتضررة في عام 2023، تصدرت ألمانيا بفارق كبير على أوروبا حيث صدرت سلعًا بقيمة 157.7 مليار يورو إلى الولايات المتحدة وفقًا لـ يوروستات.

وتلتها إيطاليا وأيرلندا، بقيمة صادرات بلغت 67.3 مليار يورو و51.6 مليار يورو على التوالي.

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وتشكل هذه الدول الثلاث مجتمعة 55% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

فيما صدرت فرنسا 43.9 مليار يورو وهولندا 40.5 مليار يورو وبلجيكا 31.3 مليار يورو وإسبانيا 18.9 مليار يورو. حصة الولايات المتحدة في الصادرات من شأن تحليل حصة الولايات المتحدة في الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي وحصة الولايات المتحدة في إجمالي صادرات السلع لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن يسلط الضوء على المخاطر المحتملة لكل دولة حتى بالنسبة للدول التي لديها أحجام صادرات إجمالية أصغر. معاملات "خارج الاتحاد الأوروبي" يشير مصطلح "خارج الاتحاد الأوروبي" إلى المعاملات مع جميع البلدان خارج الاتحاد الأوروبي - بمعنى آخر التجارة مع بقية العالم باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أيرلندا في عام 2023، كانت أيرلندا صاحبة أعلى حصة من الصادرات إلى الولايات المتحدة بين دول الاتحاد الأوروبي حيث كانت 45.8% من صادراتها خارج الاتحاد الأوروبي موجهة إلى الولايات المتحدة. وهذا يعني أن ما يقرب من نصف صادرات أيرلندا خارج الاتحاد الأوروبي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، بلغت النسب في سبع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي 20% أو أكثر وتتراوح بين 20% و26%.

وشملت هذه الدول فنلندا والنمسا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا وسلوفاكيا والسويد. أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت إسبانيا أدنى حصة من الصادرات إلى الولايات المتحدة في صادراتها خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 13%، تليها فرنسا بنسبة 16%.

وكانت هذه النسبة أقل من 10% في سبع دول من دول الاتحاد الأوروبي وهي سلوفينيا وقبرص وبلغاريا ولاتفيا وكرواتيا ورومانيا واليونان.

وتعد أيرلندا الدولة الأكثر اعتمادًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

ففي عام 2023، تم توجيه أكثر من ربع (26.6%) من إجمالي صادرات السلع الأيرلندية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي وهذا يجعل أيرلندا حالة شاذة بشكل واضح مما يسلط الضوء على اعتماد البلاد الكبير على السوق الأمريكية.

وتلتها فنلندا وإيطاليا وألمانيا، حيث بلغت نسبة صادراتها من السلع إلى الولايات المتحدة 11.1% و10.7% و9.9% على التوالي.

ومن بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، شكلت صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة 7.3% في حين بلغت صادرات إسبانيا 4.8%. صادرات الدول الاسكندنافية لأمريكا تتمتع الدول الاسكندنافية بصادرات كبيرة إلى الولايات المتحدة.

كما استحوذت الولايات المتحدة على حصة كبيرة من صادرات دول الشمال الأوروبي إلى جانب فنلندا (11.1%) التي احتلت المرتبة الثانية احتلت السويد (8.9%) والدنمارك (8.3%) المرتبتين الخامسة والسادسة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث حصة الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وفي المجمل، تجاوزت حصة الولايات المتحدة في الصادرات 5% في 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.