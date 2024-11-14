شكرا لقرائتكم خبر عن «صدق»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 7% من رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2024م (9.45) مليون ريال والتي تمثل ما نسبته 7.00% من رأس المال البالغ 135 مليون ريال.

وخفضت الشركة رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 265 مليون ريال.

وكانت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) قد أعلنت على موقع تداول في 6 نوفمبر الحالي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر). الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" انخفاض الخسائر المتراكمة من 69.08% من رأس مالها كما في 30/6/2024 إلى 7% من رأس مالها الحالي كما في 30/9/2024.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2024م (9.45) مليون ريال والتي تمثل ما نسبته 7.00% من رأس المال البالغ 135 مليون ريال.وخفضت الشركة رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 265 مليون ريال.وكانت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) قد أعلنت على موقع تداول في 6 نوفمبر الحالي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2024م (تسعة أشهر).