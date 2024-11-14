شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم يتراجع دون 3600 جنيه لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية، مستهل تعاملات اليوم، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3595 جنيهاً الآن، وذلك تزامناً مع عودة هبوط أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4109 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3595 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3081 جنيها.

الجنيه الذهب 28760 جنيها.

الذهب العالمي اليوم

تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية مستهل تعاملات اليوم بصورة ملحوظة، وبلغ سعر اونصة الذهب الآن 2555 دولاراً.



ويتعرض الذهب العالمي إلي ضغط كبير من ارتفاع مستويات الدولار بعد وصول دونالد ترامب إلي الحكم في البيت الأبيض.