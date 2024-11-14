شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو» توقع اتفاقية لتطوير مشروع «سدكو كابيتال» في الرياض بـ26.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية اتفاقية تطوير وتنفيذ البنية التحتية لمشروع سدكو كابيتال سمو الرمال في الرياض والبالغ مساحته 240,000 م2 بتاريخ 13-11-2024م الموافق 11-5-1446هـ مع صندوق سدكو كابيتال سمو الرمال يمثله شركة صندوق رملة العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ26.4 مليون ريال، فيما تبلغ مدته 24 شهرا من تاريخ إذن المباشرة في العمل من أمانة الرياض.
وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في المشروع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ26.4 مليون ريال، فيما تبلغ مدته 24 شهرا من تاريخ إذن المباشرة في العمل من أمانة الرياض.
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