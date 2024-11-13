شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفقد زخمها مع خفوت انتعاشة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل محدود مع أخذ السوق قسطاً من الراحة بعد مسيرة صعودية استمرت أسبوعا بسبب الانتخابات والتي دفعت المؤشرات الرئيسية إلى سلسلة من المستويات المرتفعة القياسية، وفق ما ذكرت منصة إنفيستوبيديا.
وكانت الأسهم قد هبطت من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين عندما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق 6000 نقطة للمرة الأولى.
وارتفع تفاؤل المستثمرين بعد فوز دونالد ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي وتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وارتفع السهم بأكثر من 30% خلال الأسبوع الماضي وسط آمال في أن تستفيد شركة صناعة السيارات الكهربائية من العلاقة الوثيقة بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس المنتخب.
انخفضت أسهم "هوم ديبوت" بنسبة 1.3٪، متخلية عن مكاسب سابقة بعد أن أعلنت شركة التجزئة عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع وعززت توقعات مبيعاتها.
ورفعت الشركة هدفها من 140 دولارا إلى 165 دولارا وهو أعلى قليلا من إجماع المحللين الذي بلغ نحو 160 دولارا.
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وكتب المحللون: "نرى أن إنفيديا ستظل الرائدة في مجال رقائق تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال لتطبيقات مراكز البيانات" مشيرين إلى أن الشركة تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ نحو 95% في هذا المجال.
توقع إجماع المحللين أن تبلغ إيرادات إنفيديا 33.07 مليار دولار بزيادة 82% على أساس سنوي.
وقد تضاعفت أسهم الشركة الأكثر قيمة في العالم ثلاث مرات تقريبًا في عام 2024 مدفوعًا بالطلب على مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة.
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وقد اكتسبت العملة المشفرة حوالي 25٪ على مدار الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بأن البيت الأبيض بقيادة ترامب والكونجرس الداعم قد ينفذ سياسات تدعم فئة الأصول هذه.
ويتوقع المحللون استمرار زخم الصعود وإن كان بوتيرة أقل كما حدث في التداولات الأخيرة التي تعد بمثابة فترة هدوء نسبي لتعاود الارتفاع من جديد مال يحدث حدث معطل والامر سيستمر كذلك حتى نهاية العام.
انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكيةانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9% في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 0.3% و0.1% على التوالي.
وكانت الأسهم قد هبطت من أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين عندما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق 6000 نقطة للمرة الأولى.
وارتفع تفاؤل المستثمرين بعد فوز دونالد ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي وتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
انخفاض أسهم "تسلا"انخفضت أسهم شركة "تسلا" التي كانت من بين أكبر الرابحين خلال الارتفاع بنسبة 6.2%.
وارتفع السهم بأكثر من 30% خلال الأسبوع الماضي وسط آمال في أن تستفيد شركة صناعة السيارات الكهربائية من العلاقة الوثيقة بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والرئيس المنتخب.
ارتفاع أسهم التكنولوجياارتفعت أسهم التكنولوجيا الأخرى ذات القيمة السوقية الضخمة في جميع المجالات. وارتفع سهم "إنفيديا" المفضل لدى مستثمري الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.1% في حين حققت أسهم "أبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز" مكاسب أيضًا.
أسهم صغيرة صاعدةحتى وإن كانت أقل شهرة فكانت من بين التحركات الأخرى الجديرة بالملاحظة ارتفاع أسهم "هانيويل" بنسبة 3.9٪ بعد أنباء عن أن المستثمر النشط "إليوت إنفستمنت مانجمنت" قد حصل على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في الشركة.
انخفضت أسهم "هوم ديبوت" بنسبة 1.3٪، متخلية عن مكاسب سابقة بعد أن أعلنت شركة التجزئة عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع وعززت توقعات مبيعاتها.
أسهم "إنفيديا" تواصل تقدمهاارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 2% بعد أن رفع المحللون في "ميزوهو" هدفهم السعري لسهم الشركة قبل نتائج الربع الثالث المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
ورفعت الشركة هدفها من 140 دولارا إلى 165 دولارا وهو أعلى قليلا من إجماع المحللين الذي بلغ نحو 160 دولارا.
اقرأ أيضاً: 4 بيانات اقتصادية تحدد مسار الأسواق بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية
وكتب المحللون: "نرى أن إنفيديا ستظل الرائدة في مجال رقائق تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال لتطبيقات مراكز البيانات" مشيرين إلى أن الشركة تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ نحو 95% في هذا المجال.
توقع إجماع المحللين أن تبلغ إيرادات إنفيديا 33.07 مليار دولار بزيادة 82% على أساس سنوي.
وقد تضاعفت أسهم الشركة الأكثر قيمة في العالم ثلاث مرات تقريبًا في عام 2024 مدفوعًا بالطلب على مجموعة شرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة.
ارتداد بيتكوينتم تداول عملة البيتكوين عند حوالي 88000 دولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أعلى مستوى قياسي فوق 90000 دولار.
اقرأ أيضاً: كيف نستثمر في أسواق الأسهم؟
وقد اكتسبت العملة المشفرة حوالي 25٪ على مدار الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بأن البيت الأبيض بقيادة ترامب والكونجرس الداعم قد ينفذ سياسات تدعم فئة الأصول هذه.
عوائد سندات الخزانةبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والذي يرتبط بالتوقعات حول وجهة أسعار الفائدة، 4.43% في التعاملات الأخيرة وهو ارتفاع حاد عن إغلاقه السابق عند 4.31% وعاد إلى حيث كان قبل الانتخابات.
ويتوقع المحللون استمرار زخم الصعود وإن كان بوتيرة أقل كما حدث في التداولات الأخيرة التي تعد بمثابة فترة هدوء نسبي لتعاود الارتفاع من جديد مال يحدث حدث معطل والامر سيستمر كذلك حتى نهاية العام.