شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر مؤقتاً وصعود الدولار يلقي بظلاله على النفيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجذب سعر الذهب بعض المشترين حيث يبدو أنه أنهى سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر عند حوالي 2590-2589 دولارًا أمريكيًا التي لامسها قبلًا، وفق ما ذكرت منصة إف إكس ستريت. لا محفز واضح للذهب يفتقر الارتفاع إلى أي محفز أساسي واضح ويمكن أن يُعزى ذلك إلى بعض أنشطة إعادة نقل الأصول قبل ظهور نتائج أرقام التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة.

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قد تؤثر البيانات الحاسمة على التوقعات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوفر حراكًا واتجاهًا جديدًا للمعدن الأصفر. الدولار والذهب قبل صدور البيانات الهامة، دخل الدولار الأمريكي مرحلة تعزيز صعودية بعد الارتفاع الأخير إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مايو وهذا إلى جانب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الحمائية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستؤثر على الاقتصاد العالمي ونبرة أضعف بشكل عام حول أسواق الأسهم تعمل على تقديم بعض الدعم لسعر الذهب.

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ومع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي للذهب محدود وسط توقعات بأن سياسات ترامب التوسعية قد تعزز التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف سياسته النقدية بشكل قوي. صعوبات أمام صعود الذهب قد يواجه سعر الذهب صعوبة في الاستفادة من التعافي وسط التفاؤل بشأن سياسات ترامب التوسعية المقترحة.

وعلاوة على ذلك، فإن احتمال تنفيذ التعريفات الجمركية الحمائية التي فرضها ترامب من شأنه أن يفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم ويحد من نطاق قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة التي تظل داعمة لارتفاع عائدات السندات الأميركية.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين يوم الثلاثاء إن التضخم ربما يكون تحت السيطرة، على الرغم من أن المسار لا يزال غير مؤكد وأن المقياس الأساسي قد يعطي إشارة إلى التعثر عند هدف البنك المركزي البالغ 2%. ترقب بيانات التضخم الأمريكي على نحو منفصل، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى أن أي مفاجأة صعودية في التضخم في الأسابيع التي تسبق اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر قد تشجع البنك المركزي على وقف خفض أسعار الفائدة.

يظل العائد على سندات الحكومة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قريبا من أعلى مستوى له في عدة أشهر والذي لامسه بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وسط تقلص الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. توقعات التضخم والذهب من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.2% في أكتوبر وبنسبة 2.6% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفاعا من 2.4% في الشهر السابق مما يثير الشكوك حول مقدار المساحة المتاحة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

يحتاج سعر الذهب إلى إيجاد قبول تحت مستوى 2600 دولار ومستوى فيبوناتشي 38.2% حتى يتمكن المتداولون من الاحتفاظ بالسيطرة على المدى القريب لأننه من منظور فني، فإن المرونة التي اكتسبتها أسعار الذهب دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من ارتفاع يونيو وأكتوبر والتحرك الصاعد اللاحق يستوجبان الحذر من جانب المتداولين المتشائمين. اتجاه هبوطي في أسعار الذهب ومع ذلك، فإن التغيرات والمؤثرات السوقية تظل في عمق المنطقة السلبية ولا تزال بعيدة عن الدخول في منطقة ذروة البيع وهذا بدوره يشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لسعر الذهب هو الاتجاه الهبوطي.

وبالتالي، فإن أي تحرك لاحق نحو الأعلى قد يُنظر إليه باعتباره فرصة بيع ويظل محدودًا بالقرب من مستوى المقاومة 2630-2632 دولارًا.