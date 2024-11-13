انطلاق منتدى الجوف لريادة الأعمال بنسخته الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان أمس، فعاليات منتدى الجوف لريادة الأعمال في نسخته الثانية، والمعرض المصاحب، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالجوف.

وتتضمن أعمال المنتدى الذي يستمر يومين، على عدد من الفعاليات المتنوعة: مثل جلسات وورش العمل المتنوعة، ومعرض الجهات المشاركة من القطاع العام والخاص والاستشارات المهنية والإدارية، التي تهدف لتوعية رواد ورائدات الأعمال، إلى جانب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة لهم، بهدف تطوير ريادة الأعمال في المنطقة الجوف، حيث يعد المنتدى منصة تلتقي فيها الجهاتُ الداعمة والممكنة لريادة الأعمال مع روادَ ورائدات الأعمال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط