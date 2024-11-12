أمانة القصيم توقع عقودًا استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 180 مليون ريال في معرض سيتي سكيب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم, أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز مئة وثمانين مليون ريال، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2024.

وشملت العقود: التوقيع على إنشاء وتشغيل وصيانة برج إداري تجاري فندقي على تقاطع طريق البيارق مع طريق عثمان بن عفان بمدينة بريدة بقيمة إجمالية تجاوزت واحدًا وتسعين مليون ريال، كذلك تطوير وتشغيل وصيانة مواقف نطاق شمال مدينة بريدة بقيمة إجمالية تجاوزت واحدًا وخمسين مليون ريال، وتضمن التوقيع أيضًا تشغيل وصيانة حديقة الملك عبدالله بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة عشر مليون ريال، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأسواق المتخصصة والخدمات اللوجستية على طريق عثمان بن عفان بمحافظة عنيزة بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة وعشرين مليون ريال.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم نايف النفيعي أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

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