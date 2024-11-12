متحدث “مطارات القابضة”: لدينا 23 مشروعا للمحتوى المحلي بقيمة 7 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أكد المتحدث الرسمي لشركة “المطارات القابضة” أحمد المسيند، أن الشركة لديها 23 مشروعا للمحتوى المحلي بقيمة 7 مليارات ريال إضافة إلى مشروع مسافر بلا حقيبة.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن معرض المطارات السعودية يشهد زخما من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات الدولية.

وأوضح أن المعرض أقيم بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بإدارة المطارات الدولية خاصة في الدول الصناعية الكبرى، من أجل تحقيق القدر الكافي من الاستفادة.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1856258727172837590?t=6poE6BlgWZ3oDuAzT-xsQg&s=08

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