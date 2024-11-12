شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3630 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4148.5 جنيه للبيع، و4114.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3802.75 جنيه للبيع، و3771.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، إلى 3630 جنيها للبيع، و3600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3111.5 جنيه للبيع، و3085.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2420 جنيها للبيع، و2400 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر إلى، 2074.25 جنيه للبيع، و2057.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29040 جنيها.