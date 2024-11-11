شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3690 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر، 3690 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر، 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 29520 جنيها.