شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تعيّن 3 شركاء عالميين لإنجاز المرحلة الأولى من «ذا لاين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "نيوم"، اليوم، عن تعيين شركاء عالميين رائدين لتسليم المخطط الأساسي، والتصاميم، والأعمال الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من مدينة "ذا لاين".

وسيعمل مكتب "ديلوغان مايسل للخدمات المعمارية "وشركتا "جينسلر" و"مُوت ماكدونالد" بالتعاون مع فرق التصميم والتطوير وتسليم المشروع في "ذا لاين"، لتقديم استشارات متعلقة بالتخطيط وتنفيذ التصميم الحضري، وتصميم البنى التحتية للمرحلة الأولى من مدينة "ذا لاين". تصميم المرحلة الأولى يعتزم الشركاء تسخير خبراتهم العالمية الواسعة لتسليم تفاصيل تصميم المرحلة الأولى من المدينة، التي تعد إحدى أكثر المشاريع الهندسية تعقيدًا وطموحًا على مستوى العالم.

وتشكل جميع فرق المهندسين المعماريين والمصممين المتعاونة ضمن هذه الشراكة منظومة تصميم متطورة بمنهجيات متقدمة، تسهم في تحقيق أهداف التطوير الحضري لمدينة "ذا لاين" , ومن المقرر أن تبدأ عمليات التخطيط وتصميم الأحياء في أوائل عام 2025.

وقال كبير مسؤولي التطوير في "ذا لاين"، دينيس هيكي: "بينما تتواصل عمليات إنشاء وتطوير (ذا لاين)، عقدنا هذه الشراكات مع جهات عالمية رائدة تجمع بين خبرات التصميم وهندسة المدن لإنجاز المرحلة الأولى من المدينة بما يتماشى مع رؤية نيوم وطموحاتها العالمية، ومن خلال هذا التعاون، سنوضح كيف يمكن للابتكار أن يغير المفاهيم الحالية لتصميم وبناء المدن على نحوٍ غير مسبوق".

وسيعمل مكتب الهندسة المعمارية "ديلوغان مايسل" بصفته مصممًا حضريًا للمشروع، حيث سيتولى تصميم تفاصيل المخطط الرئيسي للمرحلة الأولى لـ"ذا لاين"، وتقديم مفاهيم جديدة كليًا لتخطيط المدن وتطويرها على نحوٍ غير تقليدي من خلال اعتماد التصميم العمودي المبتكر.

وسيدعم "ديلوغان مايسل" أهداف نيوم في الحفاظ على رؤيتها الخاصة، وذلك عند تعيين المهندسين المعماريين الذين سيتولون مهمة تصميم الأحياء في المرحلة القادمة.

ولتحقيق هذه المهمة، يعمل "ديلوغان مايسل" مع فريق من الخبراء المتخصصين في مجموعة واسعة من المجالات، مثل: المناخ المحلي، وعلم البيئة، وحلول التنقل والخدمات اللوجستية، والاستدامة.

وستقود شركة التصميم العالمية "جينسلر" عمليات تصميم المدينة وتخطيط المدينة، وهو ما يعد دورًا أساسيًا نظرًا لحجم المشروع ونطاقه الواسع وتصميمه المعقد غير المسبوق.

وستوفر الشركة خدمات الإِشراف والتوجيه والحوكمة في عدة مجالات مهمة، تشمل جميع نواحي تطوير المشروع، بما في ذلك السياسات التنظيمية للتخطيط، ومنهجية العمل، واستخدامات الأراضي، والامتثال لمعايير التصميم، إضافة إلى تصميم الأصول والمرافق الأساسية للبنية التحتية في المدينة، مثل مراكز النقل وسائر المرافق العامة.

وستتولى شركة "مُوت ماكدونالدز"، بصفتها مهندس الأعمال الهندسية للبنى التحتية في المشروع، عمليات الإدارة والتنسيق والإشراف على أنظمة الخدمات الأساسية للمرافق والمنشآت العمودية والأفقية ضمن المرحلة الأولى من المدينة.

وتلتزم الشركة من خلال هذا الدور الحيوي بضمان قابلية التشييد والبناء والتشغيل لكل مرافق "ذا لاين" بشكل فعّال ومستدام.

يُذكر أن أعمال التطوير الحالية في "ذا لاين" تركز على إنجاز المراحل الأولية، التي تشمل أعمال البنية التحتية والأعمال التمهيدية.

ويشهد المشروع صب أكثر من 120 قاعدة أساس أسبوعيًا، ليشكل قريبًا أكبر عملية من نوعها لصب الأساسات على الإطلاق. يذكر أن مدينة "ذا لاين" صُممت لمعالجة تحديات الحياة الحضرية التي تواجه العالم، وستوفر بيئة حضرية مستدامة ومنسجمة مع الطبيعة المحيطة بها , وستكون المدينة خالية تمامًا من الشوارع والسيارات، لتجمع بين حيوية المدن وهدوء المساحات الخضراء وسهولة الوصول إلى الطبيعة.

