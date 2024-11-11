الذهب يواصل تسجيل خسائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب الاثنين، لثاني جلسة على التوالي. وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولارًا للأوقية.

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