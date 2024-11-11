شكرا لقرائتكم خبر عن «جبسكو» تتكبد خسائر بـ9.85 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوضحت أن تسجيل خسائر في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض صافى الإيرادات الأخرى (نتيجة لسداد الشركة غرامة مالية للهيئة العامة للمنافسة - لفرع ينبع مبلغ وقدره 10.7 مليون ريال تخص سنوات سابقة تم تسجيلها بالربع الحالي.

وأفادت بأن تسجيل خسائر في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض صافى الإيرادات الأخرى (نتيجة لسداد الشركة غرامة مالية للهيئة العامة للمنافسة لفرع ينبع بمبلغ 10.7 مليون ريال تخص سنوات سابقة تم تسجيلها بالفترة الحالية) مع وجود أرباح من تعويض نزع أرض وفرع جدة بمبلغ 8.11م ليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الجبس الأهلية " جبسكو" للخسارة في الربع الثالث من 2024 مسجلة صافي خسارة قدرها 9.85 مليون ريال، مقارنة بأرباح 9.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود تسجيل خسائر في الربع الحالي، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض صافى الإيرادات الأخرى (نتيجة لسداد الشركة غرامة مالية للهيئة العامة للمنافسة لفرع ينبع بمبلغ 10.7 مليون ريال تخص سنوات سابقة تم تسجيلها بالربع الحالي) مع وجود أرباح من تعويض نزع أرض وفرع جدة بمبلغ 8.11 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.وأوضحت أن تسجيل خسائر في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض صافى الإيرادات الأخرى (نتيجة لسداد الشركة غرامة مالية للهيئة العامة للمنافسة - لفرع ينبع مبلغ وقدره 10.7 مليون ريال تخص سنوات سابقة تم تسجيلها بالربع الحالي.وأفادت بأن تسجيل خسائر في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات، وانخفاض صافى الإيرادات الأخرى (نتيجة لسداد الشركة غرامة مالية للهيئة العامة للمنافسة لفرع ينبع بمبلغ 10.7 مليون ريال تخص سنوات سابقة تم تسجيلها بالفترة الحالية) مع وجود أرباح من تعويض نزع أرض وفرع جدة بمبلغ 8.11م ليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.