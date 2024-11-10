شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، 3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2510 جنيها للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، إلى 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها.