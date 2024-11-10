جامعة الأعمال تحقق إنجازاً علمياً جديداً وتحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الأعمال والتكنولوجيا إنجازاً جديداً يعكس ريادتها في مجال التعليم الأهلي الجامعي، بحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للفترة من نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2031 للدورة الثالثة على التوالي، تتويجاً للجهودٍ التي بذلتها لرفع مستوى جودة التعليم وتطوير برامجها الأكاديمية، لتصبح خلال مسيرتها الممتدة لقرابة 25 عاماً ضمن 6 جامعات حكومية وأهلية مرت بثلاث دورات اعتماد منذ 2010 وحتى الآن، مما يعكس تفردها وسبقها في مجالات الاعتماد الأكاديمي والجودة على مستوى الجامعات الأهلية قاطبة.

وأكد الدكتور عبد الله بن صادق دحلان رئيس مجلس الأمناء، أن الإنجاز الجديد يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم متميز يواكب متطلبات سوق العمل السعودي ويلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، وعبر عن فخره واعتزازه بجهود جميع الكوادر في تحقيق المنجز الذي يسهم في تعزيز ريادة الجامعة الوطنية، ومساهمتها المباشرة في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ورؤية المملكة 2030م ومواكبة سوق العمل، وأكد على أن هذه الرحلة المثمرة في مشاريع الاعتمادات الأكاديمية المؤسسية والبرامجية الوطنية، تمتد مسيرتها منذ أكثر من 20 عام، حيث كانت الجامعة هي صاحبة السبق في المبادرة للتقدم للاعتمادات الاكاديمية الوطنية منذ نشأت المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي، والتي تؤكد بأن الجامعة منذ نشأتها اتخذت التطوير المستمر والسعي نحو التميز ركيزة أساسية من استراتيجيات الجامعة وآليات عملها.

من جهته، ثمن الدكتور وئام بن حسني تونسي رئيس الجامعة، الجهود المبذولة من قبل الجميع للحصول على هذه النتائج المشرفة، مؤكداً أن النجاح الجديد هو شهادة حية على تفاني جميع منسوبي الجامعة، وجهودهم الدؤوبة لضمان التميز الأكاديمي والريادة، وأكد على استمرارية دعم الجامعة لكافة المشاريع المتعلقة بجودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، بما يساهم في تحقيق رؤية الجامعة وأهدافها التي تتخذ من التميز قيمة أساسية لتوجهها الاستراتيجي، ومن الجودة ببرامجها التعليمية ركيزة محركة لها.

وعبرت نائب رئيس الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة غادة بنت عثمان نصيف، عن شكرها العميق لجميع من شارك في تحقيق هذا المنجز، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت للجامعة لم تكن لتتم لولا الالتزام والتفاني من قبل الجميع مما يعكس روح الفريق الواحد والتعاون المثمر الذي يسود بين منسوبي الجامعة والمدعوم من قبل قيادة الجامعة مما يعكس رؤية مشتركة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

وأكدت أن الانجاز الجديد يعزز مكانة جامعة الأعمال والتكنولوجيا كمؤسسة تعليمية رائدة، مشيرة إلى دور الجامعة الحيوي في تعزيز التنمية المجتمعية الوطنية وتحقيق التميز الأكاديمي، حيث تسعى إلى تأهيل خريجيها ليكونوا قادة مبدعين يتفوقون في مجالاتهم ويؤثرون إيجابيًا على مجتمعهم.

وحصلت جامعة الأعمال على الاعتماد المؤسسي في الفترة من 2010 حتى 2017، وتم تجديده للفترة 2017 حتى 2021م، وتم تجديده للفترة 2021 – 2024م، وأولت الجامعة أولوية كبيرة لتعزيز جودة عملية التعليم وتوفير بيئة تعليمية داعمة تشجع على الابتكار والإبداع، مع الحرص على أن يحصل الطلبة على تجربة شاملة تحولية، تساعد على إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لسوق العمل والحياة من خلال برامج أكاديمية متطورة وأنشطة متنوعة وتدريب ميداني شامل.

وشددت جامعة الأعمال على أن حصولها على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي لسبع سنوات قادمة، ثمرة جهود المشاركين في رحلة مشروع الاعتماد المؤسسي وفق استراتيجية واضحة للتطوير المستمر لعملياتها وخدماتها التعليمية والتي تم فيها العمل بشكل دؤوب من قبل منسوبي الجامعة كافة من خلال لجان مشروع الاعتماد المؤسسي المكونة من أعضاء هيئة تدريس ومنسوبين اداريين من مختلف قطاعات وادارات الجامعة.