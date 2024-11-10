شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4297.25 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3939 جنيها للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، 3760 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3222.75 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2506.75 جنيه للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، 2148.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30080 جنيها.