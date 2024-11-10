شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «موبي للصناعة» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة موبي للصناعة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني، الذي عقد الخميس الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:
(1) الموافقة على تعديل مسمى الباب الأول من النظام الأساسي.
(2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس المتعلقة.
3) الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.
(4) الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
(5) الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
(6) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
(7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/11/07م ولمدة أربع سنوات
حتى تاريخ 2028/11/06م،وهم: عبدالله الناصر، وفهد الناصر، وسعد العجلان، وأسماء حمدان، وياسر القحطاني.
(8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
10) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد الله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ، والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية:
(1) الموافقة على تعديل مسمى الباب الأول من النظام الأساسي.
(2) الموافقة على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس المتعلقة.
3) الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم.
(4) الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
(5) الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
(6) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
(7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/11/07م ولمدة أربع سنوات
حتى تاريخ 2028/11/06م،وهم: عبدالله الناصر، وفهد الناصر، وسعد العجلان، وأسماء حمدان، وياسر القحطاني.
(8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
10) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد الله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والسنوية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ، والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابه.