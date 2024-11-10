شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «ساسكو» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن العضو المستقيل مستمر في عضويته بلجنة المكافآت والترشيحات.

وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب ظروف خاصة. الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي على الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل) من عضويته بمجلس الإدارة للدورة الحالية (30 يونيو 2024م إلى 29 يونيو 2028م).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن العضو المستقيل مستمر في عضويته بلجنة المكافآت والترشيحات.وأضافت أن الاستقالة جاءت بسبب ظروف خاصة.