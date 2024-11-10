شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي: بدء طرح صكوك إضافية مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البنك الأهلي السعودي، بدء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 31 أكتوبر الماضي، عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية.
وقال البنك: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناء على ظروف السوق.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح اليوم وحتى 21 نوفمبر الحالي.
وأفاد بأن الفئة المستهدف للإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد مديرا للاكتتاب، ومديرا لسجل الاكتتاب، ومنسقا رئيسيا.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح الصك، وعائد الصك، حسب أوضاع السوق.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، مع مراعاة إمكانية استردادهابشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة على النحو المفصل في اتفاقية الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.
وكان البنك قد أعلن على موقع تداول السعودية في 31 أكتوبر الماضي، عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية.
وقال البنك: إن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك ستحدد بناء على ظروف السوق.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح اليوم وحتى 21 نوفمبر الحالي.
وأفاد بأن الفئة المستهدف للإصدار: العملاء المؤسسيين والمؤهلين حسب التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وعين البنك شركة الأهلي المالية بشكل منفرد مديرا للاكتتاب، ومديرا لسجل الاكتتاب، ومنسقا رئيسيا.
وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، فيما يحدد سعر طرح الصك، وعائد الصك، حسب أوضاع السوق.
ولفت إلى أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، مع مراعاة إمكانية استردادهابشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في الشروط والأحكام.
ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة على النحو المفصل في اتفاقية الشروط الرئيسية المتعلقة بالصكوك.