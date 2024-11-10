شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «مهارة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، أمس، تعيين سليمان آل هتلان عضواً في مجلس الإدارة لشغل المنصب الشاغر في المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 2024/05/23 استقالة عضو مجلس الإدارة.
وأضافت أن تعيين آل هتلان اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
وبحسب البيان يتمتع سليمان بن ناصرآل هتلان بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الإدارة والمالية والاستثمار. وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة واللجان.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 2024/05/23 استقالة عضو مجلس الإدارة.
وأضافت أن تعيين آل هتلان اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالية على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
وبحسب البيان يتمتع سليمان بن ناصرآل هتلان بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الإدارة والمالية والاستثمار. وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة واللجان.