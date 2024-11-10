شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في مجلس إدارة «مهارة» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.