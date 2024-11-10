شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنعام القابضة» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

والأعضاء المنتخبون هم: أيوب العمراني، وم. حسان اليماني، وخالد البواردي، ومحمد عطار، ورائد كاتي.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التى تبـدأ من تاريخ 28 نوفمبر 2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهى بتاريخ 27 نوفمبر 2028م.والأعضاء المنتخبون هم: أيوب العمراني، وم. حسان اليماني، وخالد البواردي، ومحمد عطار، ورائد كاتي.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وضوابط وإجراءات تعويضات ومكافات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، والموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.