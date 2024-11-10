شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «العرض المتقن» إلى 36.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (26) مليون ريال في الربع السابق عن تعويض نزع العقار الأول بينما تم تسجيل أرباح رأسمالية بـ (6) ملايين فقط لهذا الربع محصلة التعويض عن نزع العقار الثاني إضافة إلى الخسائر الرأسمالية الناتجة من استبعاد الاصول والعقارات المتضررة من الحريق هذا الربع.

وسجلت الشركة مخصص تحوط الخسائر الائتمانية هذا الربع (8.7) مليون ريال بينما سجلت لنفس البند في الربع السابق (3.2) مليون ريال.

وارتفع صافي الربح في العام (2024م) بنسبة (30.7٪)، ليصل إلى (125.4) مليون ريال مقارنةً بـ (95.9) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة (4.5٪)، لتصل إلى (775) مليون ريال في خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ (741) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تشغبل قطاع الأمن السيبراني بداية العام (2024م).

وشملت الأسباب: الأرباح الرأسمالية المسجلة في العام (2024م) مقابل التعويض عن عقاريها المنزوعة في الخزامى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" في الربع الثالث من 2024، بنسبة 6.6% إلى 36.9 مليون ريال، مقارنة بـ34.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع الارتفاع في صافي الربح إلى الأداء القوي لقطاعي البرمجة والتطوير والخدمات المدارة بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعويض نزع المبنى الثاني الواقع بحي الخزامى.وانخفض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (26) مليون ريال في الربع السابق عن تعويض نزع العقار الأول بينما تم تسجيل أرباح رأسمالية بـ (6) ملايين فقط لهذا الربع محصلة التعويض عن نزع العقار الثاني إضافة إلى الخسائر الرأسمالية الناتجة من استبعاد الاصول والعقارات المتضررة من الحريق هذا الربع.وسجلت الشركة مخصص تحوط الخسائر الائتمانية هذا الربع (8.7) مليون ريال بينما سجلت لنفس البند في الربع السابق (3.2) مليون ريال.وارتفع صافي الربح في العام (2024م) بنسبة (30.7٪)، ليصل إلى (125.4) مليون ريال مقارنةً بـ (95.9) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.وارتفعت الإيرادات بنسبة (4.5٪)، لتصل إلى (775) مليون ريال في خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ (741) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تشغبل قطاع الأمن السيبراني بداية العام (2024م).وشملت الأسباب: الأرباح الرأسمالية المسجلة في العام (2024م) مقابل التعويض عن عقاريها المنزوعة في الخزامى.