شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «ريدان» إلى 12.75 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود ارتفاع الخسائر مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات/ وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، إضافة إلى حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة، وفروقات تقييم العملة، وفروقات فحص الزكاة.

وبحسب البيان يعود ارتفاع الخسائر في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى انخفاض الإيرادات، والايرادات الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وفروقات تقييم العملة.

وأعلنت شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الخميس بتاريخ 07-11-2024 الموافق 05-05-1446، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بنسبة 26.70%.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم .

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال .

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة .

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.

18. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمحضر اجتماع الجمعية.

20. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع حسابات الشركة.

22. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة ريدان الغذائية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 138.6% إلى 12.754 مليون ريال، مقارنة بخسائر 5.345 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، إضافة إلى حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة، فضلا عن فروقات تقييم العملة، وفروقات فحص الزكاة.ويعود ارتفاع الخسائر مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات/ وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، إضافة إلى حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة، وفروقات تقييم العملة، وفروقات فحص الزكاة.وبحسب البيان يعود ارتفاع الخسائر في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى انخفاض الإيرادات، والايرادات الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، وفروقات تقييم العملة.وأعلنت شركة ريدان الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة 8:00 من مساء يوم الخميس بتاريخ 07-11-2024 الموافق 05-05-1446، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول بنسبة 26.70%.وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:1. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.2. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.3. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة.4. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.5. الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة.6. الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.7. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم .8. الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.9. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال .10. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة .11. الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود.12. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.13. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان.14. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.15. الموافقة على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.16. الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية.17. الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات.18. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات.19. الموافقة على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمحضر اجتماع الجمعية.20. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله.21. الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتزامات مراجع حسابات الشركة.22. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين.