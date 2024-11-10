شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يوضح تأثير اضطرابات الاقتصاد العالمي على سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال هيو بيل كبير خبراء الاقتصاد فى بنك إنجلترا، إن اضطرابات الاقتصاد العالمي يمكن أن تؤثر على مسار خفض سعر الفائدة، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضح أن صناع السياسات سيتمكنون من خفض سعر الفائدة بصورة أكبر، إذا استمرت ضغوط التضخم في التراجع. اضطرابات الاقتصاد العالمي وأوضح أن النظرة المستقبلية تعتمد على عدم وجود "اضطرابات جديدة كبيرة في الاقتصاد.



وبين أن هناك "الكثير من المصادر المحتملة لاضطربات كبيرة.

وتأتي تصريحاته بعد يوم من إعلان البنك خفض سعر الفائدة من 5 % إلى 4.75 %.