“إنفاذ” يشارك في معرض سيتي سكيب العقاري 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) في معرض “سيتي سكيب” العالمي العقاري الذي سيقام في ملهم خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 م.

وتأتي مشاركة المركز ضمن سعيه لتعزيز دوره في قطاع العقارات من خلال استعراض أحدث الحلول المتخصصة والمبتكرة في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها الجهات القضائية، أو الحكومية أو القطاع الخاص ، كما يشرف المركز على مزاد نوادر الرياض الذي يقام 12 نوفمبر ومزاد الربيع النوعي الذي يقام 13 نوفمبر 2024م.

ويستعرض الجناح المخصص للمركز مسارات متنوعة للخدمات التي يقدمها، كما يوفر خدماته للقطاع الخاص من مزودي خدمات مختصين فنيًا في التسويق العقاري أو التقييم أو تصفية التركات والمساهمات وذلك من خلال الإجابة على استفساراتهم حول كيفية الاستفادة من الخدمات والفرص التي يتيحها المركز في هذا المجال.

ويسهم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في تسريع استيفاء الحقوق وتسهيل عملية تصفية الأصول وتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.

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