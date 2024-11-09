شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "بيبان 24".. 10.7 مليار ريال حصيلة اتفاقيات اليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى "بيبان 24"

الدمام - شريف احمد - شهد اليوم الرابع من ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، توقيع 16 اتفاقية تعاون وإطلاق مشاريع ومبادرات بقيمة إجمالية قاربت 10,7 مليار ريال، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.ووقعت "منشآت" ومنصة "تعميد" اتفاقية تعاون لتوفير منتجات تمويلية بأسعار مخفضة، كما أبرمت "منشآت" عدة اتفاقيات لتمويل رواد الأعمال من خلال تخصيص محافظ مالية ضخمة، تضمنت محفظة بقيمة 3.1 مليار ريال بالتعاون مع شركة التيسير العربية، ومحفظة بقيمة 2 مليار ريال مع شركة ليندو، ومحفظة أخرى بقيمة 1 مليار ريال مع شركة ترميز المالية، في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى الموارد المالية اللازمة للنمو.ومن بين الاتفاقيات الأخرى، تعاون "منشآت" مع شركة "ألفا العربية" لتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال، واتفاقية مع شركة "أصول الحديثة" بمحفظة تمويلية بقيمة 69 مليون ريال، وشملت الاتفاقيات أيضًا تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1 مليار ريال مع شركة "فندينق سوق"، و800 مليون ريال مع شركة "مكيال المالية"، و600 مليون ريال مع شركة "إمكان العربية"، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.9 مليار ريال بالتعاون مع شركة "مرابحة مرنة"، بهدف دعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.وشهد اليوم الرابع توقيع اتفاقية بين جمعية رؤية الريادة ومنجم تطوير الأعمال، وأخرى بين الجمعية وبيت المنشآت، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع شركة بلوسوم، بهدف تمكين منظومة ريادة الأعمال عبر توفير برامج داعمة لرواد الأعمال، كما أعلن بنك الأهلي السعودي عن إطلاق 15 فرعًا جديدًا للبنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.فيما أطلق البنك العربي منصة "anb الرقمية" التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم طلبات التمويل، والحصول على موافقات أولية، وتوقيع العقود إلكترونيًا، ما يسهل الوصول إلى خدمات التمويل بسرعة وفاعلية دون الحاجة لزيارة الفروع.وأعلنت غرفة الأحساء عن إطلاق مبادرة "شبكة مستثمرين الأحساء الملائكيين" التي تهدف إلى توفير حلول استثمارية للشركات الناشئة من خلال ربطهم بشبكة المستثمرين وذلك في سبيل دعم وإنشاء الأعمال.