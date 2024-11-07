الاقتصاد

«جبل عمر»: إدراج الأسهم الجديدة لمصلحة الدائنين وإتمام الصفقة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: إدراج الأسهم الجديدة لمصلحة الدائنين وإتمام الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إدراج الأسهم الجديدة التي أصدرت نتيجة لصفقة لصالح الدائنين، أمس.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت على موقع تداول يوم الثلاثاء الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية وشركة مكة للإنشاء والتعمير.
وأفادت الشركة بأن الصفقة قد تمت بهذا الإجراء.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا