شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: إدراج الأسهم الجديدة لمصلحة الدائنين وإتمام الصفقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إدراج الأسهم الجديدة التي أصدرت نتيجة لصفقة لصالح الدائنين، أمس.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت على موقع تداول السعودية يوم الثلاثاء الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية وشركة مكة للإنشاء والتعمير.
وأفادت الشركة بأن الصفقة قد تمت بهذا الإجراء.
وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت على موقع تداول السعودية يوم الثلاثاء الماضي، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح كل من شركة تبريد المنطقة المركزية وشركة مكة للإنشاء والتعمير.
وأفادت الشركة بأن الصفقة قد تمت بهذا الإجراء.